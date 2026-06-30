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Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii ponownie w świnoujskim szpitalu

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu w pełni wznawia funkcjonowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii po przestoju technicznym.
Placówka zakończyła prace serwisowe związane z naprawą sterownika zasilania aparatury podtrzymującej życie. Po dwumiesięcznym przestoju, oddział wróci do pracy.

Marzena Jastrzębska, Pielęgniarka Oddziałowa Anestezjologii i Intensywnej terapii mówi, że trwają ostatnie przygotowania do przyjęcia pacjentów.

- Od jutra, od siódmej rano ruszamy. Przede wszystkim porządkowanie sali. Trzeba to wszystko odświeżyć, uzupełnić leki sprzęt jednorazowy, wielorazowy - dodaje Jastrzębska.

Dariusz Bielski, dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych przyznaje, że serwis urządzenia, które wymogło przestój wymagało czasu, ale zakończyło się sukcesem.

- Urządzenie zostało sprawdzone, urządzenie jest to samo, jest ono sprawne. Naprawiliśmy sieć, która przekazywała błąd na urządzenie - mówi Bielski.

Przywrócenie pracy oddziału ma ogromne znaczenie dla mieszkańców i turystów przed szczytem sezonu letniego.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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