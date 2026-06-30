Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii ponownie w świnoujskim szpitalu

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu w pełni wznawia funkcjonowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii po przestoju technicznym.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Placówka zakończyła prace serwisowe związane z naprawą sterownika zasilania aparatury podtrzymującej życie. Po dwumiesięcznym przestoju, oddział wróci do pracy.Marzena Jastrzębska, Pielęgniarka Oddziałowa Anestezjologii i Intensywnej terapii mówi, że trwają ostatnie przygotowania do przyjęcia pacjentów.- Od jutra, od siódmej rano ruszamy. Przede wszystkim porządkowanie sali. Trzeba to wszystko odświeżyć, uzupełnić leki sprzęt jednorazowy, wielorazowy - dodaje Jastrzębska.Dariusz Bielski, dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych przyznaje, że serwis urządzenia, które wymogło przestój wymagało czasu, ale zakończyło się sukcesem.- Urządzenie zostało sprawdzone, urządzenie jest to samo, jest ono sprawne. Naprawiliśmy sieć, która przekazywała błąd na urządzenie - mówi Bielski.Przywrócenie pracy oddziału ma ogromne znaczenie dla mieszkańców i turystów przed szczytem sezonu letniego.