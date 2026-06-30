Kończy się program osłonowy Ceny Paliwa Niżej

Jego wygaszanie rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Natomiast do wtorku (30.06) obowiązuje niższa stawka VAT. Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że wprowadzenie tego programu było wywołane koniecznością geopolityczną.- Czyli wybuchła wojna, wojna doprowadziła do nagłego wzrostu cen paliw. Teraz te ceny się ustabilizowały i to był program interwencyjny, konieczny. Natomiast od samego początku ja powiedziałam, że potrzebny jest podatek od nadwymiarowych zysków tych korporacji paliwowych i to jest rozwiązanie systemowe. Zostało powiedziane przeze mnie, przez Polskę 2050 zaproponowane, a dzisiaj staje się faktem, bo taka reforma idzie właśnie przez Sejm - mówiła Pełczyńska-Nałęcz.Zakończenie programu oznacza, że od środy (1.07) ceny paliw na stacjach będą mogły być różne, przestaje bowiem obowiązywać mechanizm ceny maksymalnej.Rządowy program CPN zaczął obowiązywać z końcem marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie, po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie Cieśniny Ormuz.