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Kończy się program osłonowy Ceny Paliwa Niżej

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Jego wygaszanie rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów.
Natomiast do wtorku (30.06) obowiązuje niższa stawka VAT. Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że wprowadzenie tego programu było wywołane koniecznością geopolityczną.

- Czyli wybuchła wojna, wojna doprowadziła do nagłego wzrostu cen paliw. Teraz te ceny się ustabilizowały i to był program interwencyjny, konieczny. Natomiast od samego początku ja powiedziałam, że potrzebny jest podatek od nadwymiarowych zysków tych korporacji paliwowych i to jest rozwiązanie systemowe. Zostało powiedziane przeze mnie, przez Polskę 2050 zaproponowane, a dzisiaj staje się faktem, bo taka reforma idzie właśnie przez Sejm - mówiła Pełczyńska-Nałęcz.

Zakończenie programu oznacza, że od środy (1.07) ceny paliw na stacjach będą mogły być różne, przestaje bowiem obowiązywać mechanizm ceny maksymalnej.

Rządowy program CPN zaczął obowiązywać z końcem marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie, po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie Cieśniny Ormuz.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że wprowadzenie tego programu było wywołane koniecznością geopolityczną.

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