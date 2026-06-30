217 milionów na ochroną ludności i obronę cywilną w Zachodniopomorskiem

217 milionów złotych trafi w tym roku do Zachodniopomorskiego na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną.
Pieniądze mają być przeznaczone między innymi na przygotowanie miejsc schronienia i magazynów przeciwpowodziowych. Środki mają też otrzymać organizacje pomagające podczas sytuacji kryzysowych.
Jak podkreśla wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, część inwestycji będzie realizowana nie tylko w Szczecinie, ale też w innych miejscowościach regionu.
- Szczególnie chodzi o miejsca schronienia i przygotowania magazynów. Mamy tutaj kilka przykładów. W Pyrzycach w Domu Kultury organizowane są miejsca doraźnego schronienia dla 400 osób. Samorząd województwa otrzymał 7,5 miliona na magazyny energii elektrycznej - mówi Rudawski.
Po raz pierwszy część środków trafi też bezpośrednio do organizacji pozarządowych wpisanych do systemu ochrony ludności. Każda z nich otrzyma po pół miliona złotych na rozwój zaplecza i wyposażenia.
Jak podkreśla dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ksiądz Maciej Szmuc, dzięki temu łatwiej będzie nieść pomoc osobom poszkodowanym.
- Zaplanowaliśmy w Kliniskach stworzenie takiego centrum kryzysowego, które będzie się składało zarówno z części magazynowej, ale także chcielibyśmy tam przygotować miejsca tymczasowego pobytu oraz takie centrum szkoleniowe związane właśnie z ochroną ludności - mówi Szmuc.
Wojewoda podpisał ponad 350 umów z samorządami, a także kilkanaście z jednostkami administracji i organizacjami odpowiedzialnymi za działania w sytuacjach kryzysowych.
Jak podkreśla wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, część inwestycji będzie realizowana nie tylko w Szczecinie, ale też w innych miejscowościach regionu.
- Szczególnie chodzi o miejsca schronienia i przygotowania magazynów. Mamy tutaj kilka przykładów. W Pyrzycach w Domu Kultury organizowane są miejsca doraźnego schronienia dla 400 osób. Samorząd województwa otrzymał 7,5 miliona na magazyny energii elektrycznej - mówi Rudawski.
Po raz pierwszy część środków trafi też bezpośrednio do organizacji pozarządowych wpisanych do systemu ochrony ludności. Każda z nich otrzyma po pół miliona złotych na rozwój zaplecza i wyposażenia.
Jak podkreśla dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ksiądz Maciej Szmuc, dzięki temu łatwiej będzie nieść pomoc osobom poszkodowanym.
- Zaplanowaliśmy w Kliniskach stworzenie takiego centrum kryzysowego, które będzie się składało zarówno z części magazynowej, ale także chcielibyśmy tam przygotować miejsca tymczasowego pobytu oraz takie centrum szkoleniowe związane właśnie z ochroną ludności - mówi Szmuc.
Wojewoda podpisał ponad 350 umów z samorządami, a także kilkanaście z jednostkami administracji i organizacjami odpowiedzialnymi za działania w sytuacjach kryzysowych.
Edycja tekstu: Natalia Chodań
Jak podkreśla wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, część inwestycji będzie realizowana nie tylko w Szczecinie, ale też w innych miejscowościach regionu.