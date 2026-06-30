217 milionów na ochroną ludności i obronę cywilną w Zachodniopomorskiem

217 milionów złotych trafi w tym roku do Zachodniopomorskiego na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Pieniądze mają być przeznaczone między innymi na przygotowanie miejsc schronienia i magazynów przeciwpowodziowych. Środki mają też otrzymać organizacje pomagające podczas sytuacji kryzysowych.Jak podkreśla wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, część inwestycji będzie realizowana nie tylko w Szczecinie, ale też w innych miejscowościach regionu.- Szczególnie chodzi o miejsca schronienia i przygotowania magazynów. Mamy tutaj kilka przykładów. W Pyrzycach w Domu Kultury organizowane są miejsca doraźnego schronienia dla 400 osób. Samorząd województwa otrzymał 7,5 miliona na magazyny energii elektrycznej - mówi Rudawski.Po raz pierwszy część środków trafi też bezpośrednio do organizacji pozarządowych wpisanych do systemu ochrony ludności. Każda z nich otrzyma po pół miliona złotych na rozwój zaplecza i wyposażenia.Jak podkreśla dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ksiądz Maciej Szmuc, dzięki temu łatwiej będzie nieść pomoc osobom poszkodowanym.- Zaplanowaliśmy w Kliniskach stworzenie takiego centrum kryzysowego, które będzie się składało zarówno z części magazynowej, ale także chcielibyśmy tam przygotować miejsca tymczasowego pobytu oraz takie centrum szkoleniowe związane właśnie z ochroną ludności - mówi Szmuc.Wojewoda podpisał ponad 350 umów z samorządami, a także kilkanaście z jednostkami administracji i organizacjami odpowiedzialnymi za działania w sytuacjach kryzysowych.