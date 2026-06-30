W Strefie Czystego Transportu w Szczecinie na razie bez mandatów

Strefa Czystego Transportu w Szczecinie działa od połowy kwietnia i jak na razie obyło się bez mandatów. Straż Miejska prowadzi jedynie ewidencję wjazdów pojazdów, które nie spełniają wymogów strefy.

Edycja tekstu: Natalia Chodań, Elżbieta Bielecka

Dane o wjazdach przekazują pracownicy Strefy Płatnego Parkowania. W bazie jest obecnie 85 zgłoszeń, starsze auta mogą wjechać do strefy maksymalnie 30 razy w roku - mówi Joanna Wojtach ze szczecińskiej Straży Miejskiej.- Jeżeli to będzie 31. raz, Straż Miejska będzie wszczynała już postępowanie czynności w kierunku wykroczenia. Ale do tego jeszcze daleka droga, bo póki co z tych 85 zgłoszeń, które posiadamy w bazie, rekordzista ma takich wjazdów zarejestrowanych 15, zatem jeszcze tego limitu nie wykorzystał - dodaje Wojtach.Skoro jednym z założeń strefy miała być poprawa jakości powietrza, postanowiliśmy zapytać mieszkańców, czy już to odczuwają.- Super powietrze. - Czy ja wiem? Nie czuję różnicy. - No jest czystsza. Nie czuć tego wszystkiego, tak? Tych spalin, tego wszystkiego, nie? - Ale ja tu nic nie odczuwam, tu mieszkam. - Jest tak samo jak było. - Nie, no chyba dobre powietrze, mi się wydaje. - Lepiej się oddycha. - Działa, działa. - Nie, no nic się nie zmieniło. Pic na wodę to jest. Tylko ściąganie pieniędzy - mówią Szczecinianie.Czystsze powietrze było jednym z głównych argumentów za utworzeniem strefy. Zapytaliśmy magistrat, czy planuje badania, które zweryfikują jej efekty. Czekamy na odpowiedź.Ograniczenia dotyczą głównie najstarszych samochodów – benzynowych wyprodukowanych przed 2000 rokiem i diesli sprzed 2005 roku, które nie spełniają wymaganych norm emisji spalin. Strefa obejmuje natomiast ścisłe centrum miasta, czyli okolice starówki i obszar Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz Płatnego Parkingu Niestrzeżonego na Dolnym Tarasie.