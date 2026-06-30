Od 1 lipca nowy system w tramwajach i autobusach

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Od 1 lipca bilety komunikacji miejskiej w Szczecinie, które kupimy w aplikacjach mobilnych, będą aktywowane w tramwajach i autobusach po nowemu. Aby to zrobić, zaraz po wejściu do pojazdu trzeba będzie zeskanować specjalny kod QR i podać numer taborowy autobusu lub tramwaju.

Jak zapewnia Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, wszystko jest dopięte na ostatni guzik. - Te bilety będzie można kupić wcześniej za pomocą aplikacji, które posiadają sprzedaż biletów komunikacji szczecińskiej. Będziemy to też kontrolować tuż po północy - mówi Kwiecień-Zwierzyńska. Wtedy system zacznie już działać.



Choć ten model z powodzeniem funkcjonuje m.in. w Poznaniu i Warszawie, część mieszkańców nie jest do niego przekonana. - Zastanawiam się, jak to będzie w szczególności w tłumie ludzi, kiedy ten kod QR czy też kod będzie mało czytelny lub jakaś osoba po prostu nie będzie widziała tego kodu. - Może to będzie jakieś ułatwienie, chociaż ja przeważnie i tak korzystam z aplikacji. - Wydaje mi się, że mamy na tyle narzędzi do kupowania biletów, że to jest właściwie trochę utrudnienie, dlatego że mogę sobie po prostu włączyć to w aplikacji, a nie aktywować poprzez skanowanie. No trochę bez sensu to jest. - Bezcelowe rozwiązanie, bo może przysporzyć tylko więcej problemów niż tak naprawdę jakichkolwiek korzyści - uważają pasażerowie.



Nowy system dotyczy jedynie biletów czasowych. Wprowadzono go w celu zwalczenia procederu kupowania biletów w aplikacjach mobilnych na widok kontrolera. Tradycyjne bilety papierowe zostają w obiegu.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski