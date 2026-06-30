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Od 1 lipca nowy system w tramwajach i autobusach

Region Antoni Stefański

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Od 1 lipca bilety komunikacji miejskiej w Szczecinie, które kupimy w aplikacjach mobilnych, będą aktywowane w tramwajach i autobusach po nowemu. Aby to zrobić, zaraz po wejściu do pojazdu trzeba będzie zeskanować specjalny kod QR i podać numer taborowy autobusu lub tramwaju.
Jak zapewnia Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, wszystko jest dopięte na ostatni guzik. - Te bilety będzie można kupić wcześniej za pomocą aplikacji, które posiadają sprzedaż biletów komunikacji szczecińskiej. Będziemy to też kontrolować tuż po północy - mówi Kwiecień-Zwierzyńska. Wtedy system zacznie już działać.

Choć ten model z powodzeniem funkcjonuje m.in. w Poznaniu i Warszawie, część mieszkańców nie jest do niego przekonana. - Zastanawiam się, jak to będzie w szczególności w tłumie ludzi, kiedy ten kod QR czy też kod będzie mało czytelny lub jakaś osoba po prostu nie będzie widziała tego kodu. - Może to będzie jakieś ułatwienie, chociaż ja przeważnie i tak korzystam z aplikacji. - Wydaje mi się, że mamy na tyle narzędzi do kupowania biletów, że to jest właściwie trochę utrudnienie, dlatego że mogę sobie po prostu włączyć to w aplikacji, a nie aktywować poprzez skanowanie. No trochę bez sensu to jest. - Bezcelowe rozwiązanie, bo może przysporzyć tylko więcej problemów niż tak naprawdę jakichkolwiek korzyści - uważają pasażerowie.

Nowy system dotyczy jedynie biletów czasowych. Wprowadzono go w celu zwalczenia procederu kupowania biletów w aplikacjach mobilnych na widok kontrolera. Tradycyjne bilety papierowe zostają w obiegu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Jak zapewnia Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, wszystko jest dopięte na ostatni guzik.
Choć ten system z powodzeniem funkcjonuje m.in. w Poznaniu i Warszawie, część mieszkańców nie jest do niego przekonana.

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