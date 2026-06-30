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Wieczorem może zagrzmieć w regionie

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. pixabay.com / jdblack (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / jdblack (CC0 domena publiczna)
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Mogą one wystąpić wieczorem na zachodzie Polski.
- Podczas tych burz wysokość opadu wyniesie do 20-30 mm, ale na zachodzie kraju do 40 mm. Burze te punktowo mogą mieć gwałtowny przebieg, a na zachodzie kraju możliwe są porywy wiatru do 100 km na godzinę - informuje synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia przed upałem dla znacznego obszaru kraju.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.

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