Wieczorem może zagrzmieć w regionie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Mogą one wystąpić wieczorem na zachodzie Polski.
- Podczas tych burz wysokość opadu wyniesie do 20-30 mm, ale na zachodzie kraju do 40 mm. Burze te punktowo mogą mieć gwałtowny przebieg, a na zachodzie kraju możliwe są porywy wiatru do 100 km na godzinę - informuje synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia przed upałem dla znacznego obszaru kraju.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia przed upałem dla znacznego obszaru kraju.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski