Wieczorem może zagrzmieć w regionie

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Mogą one wystąpić wieczorem na zachodzie Polski.

- Podczas tych burz wysokość opadu wyniesie do 20-30 mm, ale na zachodzie kraju do 40 mm. Burze te punktowo mogą mieć gwałtowny przebieg, a na zachodzie kraju możliwe są porywy wiatru do 100 km na godzinę - informuje synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia przed upałem dla znacznego obszaru kraju.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski