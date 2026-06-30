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"Sprawy domniemanej cenzury na oficjalnych profilach czy prezydenta, czy urzędu miasta". Komisja chce kontroli

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Domniemana cenzura na oficjalnych profilach Miasta Szczecin, jak również naruszanie obowiązku anonimizowania danych osobowych. M.in. te sprawy trafiły pod obrady Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.
Informację przekazał - w trakcie naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" - przewodniczący komisji, radny Marek Duklanowski. - Sprawy są dość istotne, bez względu na to, czy tutaj jest to sprawa wycieku tych danych osobowych, czy są to sprawy domniemanej cenzury na oficjalnych profilach czy prezydenta, czy urzędu miasta. Każda z tych spraw jest na pewno potencjalna do tego, żeby się nią zająć, bo one są ważne, wszystkie są istotne - powiedział Duklanowski.

Ostateczna decyzja o rozpoczęciu ewentualnej kontroli należeć będzie jednak do Rady Miasta, która - w formie uchwały - musi taką kontrolę zlecić.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Informację przekazał - w trakcie naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" - przewodniczący komisji radny Marek Duklanowski.

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