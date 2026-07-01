Zmiany drogowe w Podjuchach

Od środy aż do października zamknięta dla ruchu kołowego zostanie ul. Krzemienna w Podjuchach.
Z powodu jej modernizacji nie przejedziemy od skrzyżowania z ul. Metalową do skrzyżowania z ul. Sąsiedzką. Czasowo zawieszone zostaną również oba przystanki autobusu linii numer 85 "Krzemienna".
W trakcie prac wykonawca zapewnić ma dojazd do posesji dla mieszkańców posiadających przepustki.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
W trakcie prac wykonawca zapewnić ma dojazd do posesji dla mieszkańców posiadających przepustki.
Autorka edycji: Joanna Chajdas