130 lat kończy Nadmorska Kolej Wąskotorowa

Z okazji 130. urodzin Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w środę na dworcu w Rewalu odbędzie się jubileuszowy Piknik Historyczny.
Największą atrakcją będzie inscenizacja wjazdu pierwszego pociągu z Gryfic do Niechorza sprzed 130 lat z udziałem grup rekonstrukcyjnych. W programie znalazły się także pokazy mody z przełomu XIX i XX wieku, prelekcja o historii kolejki, koncerty, animacje dla dzieci i regionalne przysmaki.
Początek imprezy o godzinie 14. Wstęp jest bezpłatny, a po zakończeniu uczestnicy będą mogli wrócić specjalnymi pociągami Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Początek imprezy o godzinie 14. Wstęp jest bezpłatny, a po zakończeniu uczestnicy będą mogli wrócić specjalnymi pociągami Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej.
Autorka edycji: Joanna Chajdas