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W upały kuszą, ale sanepid ostrzega. Fontanna to nie basen

Region Weronika Łyczywek

Szczecińska fontanna. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczecińska fontanna. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie przestrzega przed wchodzeniem do fontann.
Kąpiel z formalnego punktu widzenia jest w nich zabroniona, jednak wiele osób - zwłaszcza podczas upałów - próbuje się w nich schłodzić.

Tryskająca woda pracuje w obiegu zamkniętym i nie jest badana przez służby, informuje rzeczniczka szczecińskiego sanepidu Małgorzata Kapłan.

- Z tej fontanny mogą korzystać zwierzęta i ludzie, więc w momencie, kiedy dochodzi do tego wysoka temperatura, mogą się tam namnażać różne mikroorganizmy - bakterie i grzyby. Tak naprawdę kąpiąc się w takiej wodzie możemy narazić się na jakieś zatrucie - podkreśla Kapłan.

Fontanny w mieście są ozdobnym elementem architektury. W przypadku tych posadzkowych, można z nich korzystać, ale z rozwagą - mówi Paulina Łątka z magistratu.

- Można korzystać z tej bryzy chłodnej, którą dają, taka też jest ich rola. Natomiast mówimy tutaj tylko o takim szybkim schłodzeniu się czy zroszeniu, a nie o regularnych kąpielach, które nie są wskazane - dodaje Łątka.

Poza konsekwencjami zdrowotnymi, po wejściu do fontanny, można też zapłacić mandat. Nawet do 500 złotych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Tryskająca woda pracuje w obiegu zamkniętym i nie jest badana przez służby, informuje rzeczniczka szczecińskiego sanepidu Małgorzata Kapłan.
Fontanny w mieście są ozdobnym elementem architektury. W przypadku tych posadzkowych, można z nich korzystać, ale z rozwagą - mówi Paulina Łątka z magistratu.

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