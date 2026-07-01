Jacht Zryw wypłynął na szerokie wody [WIDEO, ZDJĘCIA]

Młode wilki morskie z jachtu "Zryw" wypłynęły na "tolszipy". W szczecińskim Centrum Żeglarskim nad jeziorem Dąbie odbyło się uroczyste pożegnanie ośmioosobowej załogi, która bierze udział w tegorocznej edycji regat The Tall Ships' Races.





- Dobrze się czujemy, zawsze jest to jakaś nowa przygoda, możemy poznać nowych ludzi, pozwiedzać różne miejsca, więc to zawsze jest fajna opcja. - Na pewno jesteśmy jeszcze pełni energii, bo po tych trzech tygodniach to może być już ciężko. - Niech żyje "Zryw" i jego chwała - przekonują uczestnicy.

- Mamy nadzieję, że pójdzie załodze bardzo dobrze, liczymy na to, trzymamy za nich mocno kciuki - dodaje Celina Wołosz, Centrum Żeglarskie w Szczecinie.





Autorka edycji: Joanna Chajdas

- Planujemy teraz zrobić skok do Helsingoru, następnie Skagen, Flekkefjordu, Jorpeland, no i Stavanger. Na "tolszipy" dopływamy 22 lipca. Etap powrotny będzie trwał trzy tygodnie, więc 11 sierpnia widzimy się z powrotem w Szczecinie - mówi Jędrzej Owczarski, kapitan "Zrywu".W drodze na "tolszipy" jest natomiast inny reprezentant stolicy Pomorza Zachodniego, a mianowicie "Dar Szczecina".Regaty rozpoczęły się 24 czerwca w duńskim Aarhus i zakończą 1 sierpnia w Aalborgu. Jednostki rywalizują ze sobą na trasie: Aarhus – Harlingen – Antwerpia – Stavanger – Aalborg.