"Żagle 2026". Pokaz świetlny dronów, zamiast pokazów pirotechnicznych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pokaz świetlny dronów zamiast pokazów pirotechnicznych Pyromagic. To nowość, którą zaproponuje w tym roku organizator imprezy "Żagle 2026".

Pokaz zaplanowany jest na piątek 14 sierpnia - mówi Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.



- 150 urządzeń na niebie będzie tworzyło różnego rodzaju figury związane ze Szczecinem, z tożsamością Szczecina, z jego morskością, żeglarstwem, ale też z historią miasta. 11 takich figur zostanie wyświetlonych - dodaje Wołosz.



Planowanemu pokazowi świetlnemu dronów towarzyszyć ma także muzyka. Ma to w całości - jak zapewnia Celina Wołosz - stworzyć tzw. mulimedialne show.



- Drony będą latały nad Wyspą Grodzką. Około 23.00 rozpocznie się ten pokaz i będzie on dobrze widoczny z Wałów Chrobrego, z Bulwarów czy z Łasztowni - podkreśla Wołosz.



Tegoroczne "Żagle 2026" odbędą się w dniach od 14 do 16 sierpnia w Szczecinie. W tym okresie przy Wałach Chrobrego oraz w okolicach Łasztowni zacumuje ponad 30 żaglowców niemal z całej Europy.



Autorka edycji: Joanna Chajdas