"Żagle 2026". Pokaz świetlny dronów, zamiast pokazów pirotechnicznych

Pokaz świetlny dronów zamiast pokazów pirotechnicznych Pyromagic. To nowość, którą zaproponuje w tym roku organizator imprezy "Żagle 2026".
Pokaz zaplanowany jest na piątek 14 sierpnia - mówi Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.
- 150 urządzeń na niebie będzie tworzyło różnego rodzaju figury związane ze Szczecinem, z tożsamością Szczecina, z jego morskością, żeglarstwem, ale też z historią miasta. 11 takich figur zostanie wyświetlonych - dodaje Wołosz.
Planowanemu pokazowi świetlnemu dronów towarzyszyć ma także muzyka. Ma to w całości - jak zapewnia Celina Wołosz - stworzyć tzw. mulimedialne show.
- Drony będą latały nad Wyspą Grodzką. Około 23.00 rozpocznie się ten pokaz i będzie on dobrze widoczny z Wałów Chrobrego, z Bulwarów czy z Łasztowni - podkreśla Wołosz.
Tegoroczne "Żagle 2026" odbędą się w dniach od 14 do 16 sierpnia w Szczecinie. W tym okresie przy Wałach Chrobrego oraz w okolicach Łasztowni zacumuje ponad 30 żaglowców niemal z całej Europy.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
- 150 urządzeń na niebie będzie tworzyło różnego rodzaju figury związane ze Szczecinem, z tożsamością Szczecina, z jego morskością, żeglarstwem, ale też z historią miasta. 11 takich figur zostanie wyświetlonych - dodaje Wołosz.
Planowanemu pokazowi świetlnemu dronów towarzyszyć ma także muzyka. Ma to w całości - jak zapewnia Celina Wołosz - stworzyć tzw. mulimedialne show.
- Drony będą latały nad Wyspą Grodzką. Około 23.00 rozpocznie się ten pokaz i będzie on dobrze widoczny z Wałów Chrobrego, z Bulwarów czy z Łasztowni - podkreśla Wołosz.
Tegoroczne "Żagle 2026" odbędą się w dniach od 14 do 16 sierpnia w Szczecinie. W tym okresie przy Wałach Chrobrego oraz w okolicach Łasztowni zacumuje ponad 30 żaglowców niemal z całej Europy.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Pokaz zaplanowany jest na piątek 14 sierpnia - mówi Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.