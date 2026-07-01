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"Żagle 2026". Pokaz świetlny dronów, zamiast pokazów pirotechnicznych

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Pokaz świetlny dronów zamiast pokazów pirotechnicznych Pyromagic. To nowość, którą zaproponuje w tym roku organizator imprezy "Żagle 2026".
Pokaz zaplanowany jest na piątek 14 sierpnia - mówi Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

- 150 urządzeń na niebie będzie tworzyło różnego rodzaju figury związane ze Szczecinem, z tożsamością Szczecina, z jego morskością, żeglarstwem, ale też z historią miasta. 11 takich figur zostanie wyświetlonych - dodaje Wołosz.

Planowanemu pokazowi świetlnemu dronów towarzyszyć ma także muzyka. Ma to w całości - jak zapewnia Celina Wołosz - stworzyć tzw. mulimedialne show.

- Drony będą latały nad Wyspą Grodzką. Około 23.00 rozpocznie się ten pokaz i będzie on dobrze widoczny z Wałów Chrobrego, z Bulwarów czy z Łasztowni - podkreśla Wołosz.

Tegoroczne "Żagle 2026" odbędą się w dniach od 14 do 16 sierpnia w Szczecinie. W tym okresie przy Wałach Chrobrego oraz w okolicach Łasztowni zacumuje ponad 30 żaglowców niemal z całej Europy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Pokaz zaplanowany jest na piątek 14 sierpnia - mówi Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.
Planowanemu pokazowi świetlnemu dronów towarzyszyć ma także muzyka. Ma to w całości - jak zapewnia Celina Wołosz - stworzyć tzw. mulimedialne show.

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