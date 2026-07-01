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Młodzi Szczecinianie narzekają na brak ofert pracy sezonowej

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Wymagane jest wieloletnie doświadczenie, status studenta i pełna dyspozycyjność. Młodzi Szczecinianie mówią, że dostanie pracy sezonowej, jest jak szukanie igły w stogu siana.
- Jest ciężko moim zdaniem. Myślę, że w gastronomii, chociaż też już teraz rzadziej, jakieś kawiarnie, restauracje najłatwiej jest załapać. - Na ten moment mam, ale wcześniej było mi bardzo ciężko znaleźć cokolwiek. - Raczej ciężko wszystkim idzie. Potrzeba jest doświadczenia pięciu lat i bycia studentem - mówią młodzi pracownicy.

Odwiedziliśmy większość lokali gastronomicznych w centrum Szczecina. Żaden nie poszukiwał w tym sezonie pracowników.

Jest bardzo dużo chętnych na jedno stanowisko, często przypada 100, nawet 150-200 CV. - Zdarzało się, że dostawaliśmy po 2-3 CV dziennie, więc zainteresowanie jest, a miejsc pracy tak naprawdę nie ma. - I tak przychodzą, często składają, ale mamy już full, jeśli chodzi o pracowników na ten sezon - mówią pracodawcy.

Z raportu OLX praca wynika, że liczba aplikacji na jedno ogłoszenie o pracę wzrosła w tym roku o 12 procent.

Edycja tekstu: Michał Król
Młodzi Szczecinianie mówią, że dostanie pracy sezonowej, jest jak szukanie igły w stogu siana.
Odwiedziliśmy większość lokali gastronomicznych w centrum Szczecina. Żaden nie poszukiwał w tym sezonie pracowników.

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