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Zakończyły się remonty na kolei w szczecińskim Dąbiu i Zdrojach [ZDJĘCIA]

Region Elżbieta Bielecka

Fot. PKP PLK
Fot. PKP PLK
Fot. PKP PLK
Fot. PKP PLK
Fot. PKP PLK
Fot. PKP PLK
Stacja kolejowa Szczecin-Dąbie i przystanek Szczecin-Zdroje z udogodnieniami. Pasażerowie mogą łatwiej wsiąść do pociągów z wyższych peronów, zamontowano wiaty i ławki, a także energooszczędne lampy.
Poprawiła się także dostępność dla wszystkich użytkowników, także osób z niepełnosprawnościami - są m.in. ścieżki ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i niedowidzących - mówi Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK.

- Istotnym elementem inwestycji są nowe, już udostępnione przejścia pod torami. Na stacji Szczecin Dąbie powstało przejście o długości ponad 47 metrów, które umożliwia bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy peronami oraz dostęp na drugą stronę stacji - mówi Pietrzykowski.

Zamontowano także nowe windy. Podobnie jest na przystanku Szczecin-Zdroje. Przejście łączy rejon ulicy Czwartaków z okolicą ulicy Walecznych. Dodatkowo uporządkowano i wyremontowano istniejące dojście m.in. na peron nr 1 po skarpie oraz na peron nr 2 od strony ulicy Walecznych.

Edycja tekstu: Michał Król
Poprawiła się także dostępność dla wszystkich użytkowników, także osób z niepełnosprawnościami - są m.in. ścieżki ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i niedowidzących - mówi Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK.

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