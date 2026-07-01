Zakończyły się remonty na kolei w szczecińskim Dąbiu i Zdrojach [ZDJĘCIA]

Stacja kolejowa Szczecin-Dąbie i przystanek Szczecin-Zdroje z udogodnieniami. Pasażerowie mogą łatwiej wsiąść do pociągów z wyższych peronów, zamontowano wiaty i ławki, a także energooszczędne lampy.

Edycja tekstu: Michał Król

Poprawiła się także dostępność dla wszystkich użytkowników, także osób z niepełnosprawnościami - są m.in. ścieżki ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i niedowidzących - mówi Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK.- Istotnym elementem inwestycji są nowe, już udostępnione przejścia pod torami. Na stacji Szczecin Dąbie powstało przejście o długości ponad 47 metrów, które umożliwia bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy peronami oraz dostęp na drugą stronę stacji - mówi Pietrzykowski.Zamontowano także nowe windy. Podobnie jest na przystanku Szczecin-Zdroje. Przejście łączy rejon ulicy Czwartaków z okolicą ulicy Walecznych. Dodatkowo uporządkowano i wyremontowano istniejące dojście m.in. na peron nr 1 po skarpie oraz na peron nr 2 od strony ulicy Walecznych.