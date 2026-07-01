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Historyczny sukces Daru Szczecina w regatach The Tall Ships Races

Region Krzysztof Cichocki, Antoni Stefański

"Dar Szczecina". Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
"Dar Szczecina". Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Załoga Daru Szczecina wygrała pierwszy etap regat The Tall Ships Races 2026 z Aarhus do Harlingen, zwyciężając zarówno w swojej klasie, jak i w klasyfikacji generalnej całej floty.
Na sukces składa się wiele czynników - powiedział nam Wojciech Maleika, kapitan jachtu.

- Na pewno super jacht, który wcale taki najszybszy we flocie nie jest. Ale przy odrobinie szczęścia, doświadczenia, dobrej załogi, sprzyjającej pogodzie, tym razem wykazał się dużą szybkością i prowadził w stawce - mówi kapitan.

Co więcej, Dar Szczecina jako pierwszy w historii przekroczył linię mety jako najszybsza jednostka regat. O zwycięstwie przesądziła odważna decyzja załogi, która obrała trasę wzdłuż wybrzeża Norwegii, zyskując przewagę nad rywalami - dodaje kapitan Maleika.

- Pracę załogi nigdy pomijać nie można. Oni są pracowici, wyciągamy ich w środku dnia i nocy, buja, chorują, ale przy żaglach pracują. Także to też jest ważne - mówi kapitan.

Załoga jachtu liczy 8 osób. To największy sukces Daru Szczecina w historii udziału w The Tall Ships Races.

Edycja tekstu: Michał Król
Na sukces składa się wiele czynników - powiedział nam Wojciech Maleika, kapitan jachtu.
O zwycięstwie przesądziła odważna decyzja załogi, która obrała trasę wzdłuż wybrzeża Norwegii, zyskując przewagę nad rywalami - dodaje kapitan Maleika.

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