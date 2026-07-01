Ostatni ZRID dla S10 wydany

Jest zezwolenie na budowę S10 na odcinku Łowicz Wałecki - Piecnik. To ostatnie, siódme pozwolenie na budowę wydane dla odcinków tej drogi od Szczecina do Wałcza.
Cała trasa ma być gotowa do końca 2028 roku. Decyzja ZRID pozwala na rozpoczęcie robót budowlanych. Wykona je firma Budimex.
Rozpocznie się też procedura wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę.
S10 na odcinku Łowicz Wałecki - Piecnik będzie mieć długość prawie 15 km, wybudowane zostaną dwa węzły drogowe, osiem wiaduktów i estakada, a także górne i dolne przejścia dla zwierząt.
Droga będzie obwodnicą Mirosławca i ominie miasto od północy.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Rozpocznie się też procedura wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę.
S10 na odcinku Łowicz Wałecki - Piecnik będzie mieć długość prawie 15 km, wybudowane zostaną dwa węzły drogowe, osiem wiaduktów i estakada, a także górne i dolne przejścia dla zwierząt.
Droga będzie obwodnicą Mirosławca i ominie miasto od północy.
Edycja tekstu: Jacek Rujna