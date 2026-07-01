Ostatni ZRID dla S10 wydany

źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Jest zezwolenie na budowę S10 na odcinku Łowicz Wałecki - Piecnik. To ostatnie, siódme pozwolenie na budowę wydane dla odcinków tej drogi od Szczecina do Wałcza.