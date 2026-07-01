Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie szuka nowego dyrektora

Zarząd Województwa ogłosił konkurs, a zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do końca sierpnia.

Od chętnych wymagane jest między innymi doświadczenie w zarządzaniu i praca w instytucjach kultury, a także przedstawienie programu rozwoju Zamku na lata 2027–2030.









Konkurs został ogłoszony po przejściu na emeryturę Barbary Igielskiej, która kierowała Zamkiem przez ostatnich 15 lat.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Nowego dyrektora wybierze komisja konkursowa, a jego nazwisko powinno zostać ogłoszone najpóźniej 10 listopada.