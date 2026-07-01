Do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu wpłynął akt oskarżenia przeciwko wiceprezydent Kołobrzegu Ewie Pełechatej. Urzędniczka odniosła się publicznie do stawianego jej zarzutu.
Sprawa dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej przez rodzinę Ewy Pełechatej i rzekomych nieprawidłowości przy wystawianiu faktury VAT. Wiceprezydent Kołobrzegu miała nakłaniać Dariusza P. do poświadczenia nieprawdy w dokumentach.
Wiceprezydent miasta odniosła się do tego zarzutu podczas sesji Rady Miasta.
- Nie zgadzam się z postawionymi zarzutami w tym akcie i chcę państwu powiedzieć, że będę dochodziła swoich praw przed niezależnym sądem - zapowiedziała.
Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego ratusza zapewnia, że ta sprawa nie ma wpływu na pracę urzędu.
- Jako miasto nie jesteśmy stroną w tym postępowaniu. Praca w urzędzie odbywa się bez zakłóceń, a zadania są i będą realizowane w normalnym trybie - podkreślił.
Sprawą zajmie się sąd. Ma to nastąpić jesienią.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Wiceprezydent miasta odniosła się do tego zarzutu podczas sesji Rady Miasta.
- Nie zgadzam się z postawionymi zarzutami w tym akcie i chcę państwu powiedzieć, że będę dochodziła swoich praw przed niezależnym sądem - zapowiedziała.
Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego ratusza zapewnia, że ta sprawa nie ma wpływu na pracę urzędu.
- Jako miasto nie jesteśmy stroną w tym postępowaniu. Praca w urzędzie odbywa się bez zakłóceń, a zadania są i będą realizowane w normalnym trybie - podkreślił.
Sprawą zajmie się sąd. Ma to nastąpić jesienią.
Edycja tekstu: Jacek Rujna