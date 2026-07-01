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Akt oskarżenia przeciwko wiceprezydent Kołobrzegu

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu wpłynął akt oskarżenia przeciwko wiceprezydent Kołobrzegu Ewie Pełechatej. Urzędniczka odniosła się publicznie do stawianego jej zarzutu.
Sprawa dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej przez rodzinę Ewy Pełechatej i rzekomych nieprawidłowości przy wystawianiu faktury VAT. Wiceprezydent Kołobrzegu miała nakłaniać Dariusza P. do poświadczenia nieprawdy w dokumentach.

Wiceprezydent miasta odniosła się do tego zarzutu podczas sesji Rady Miasta.

- Nie zgadzam się z postawionymi zarzutami w tym akcie i chcę państwu powiedzieć, że będę dochodziła swoich praw przed niezależnym sądem - zapowiedziała.

Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego ratusza zapewnia, że ta sprawa nie ma wpływu na pracę urzędu.

- Jako miasto nie jesteśmy stroną w tym postępowaniu. Praca w urzędzie odbywa się bez zakłóceń, a zadania są i będą realizowane w normalnym trybie - podkreślił.

Sprawą zajmie się sąd. Ma to nastąpić jesienią.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

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