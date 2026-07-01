Ze Świnoujścia do Szczecina, czyli popularny festiwal zmienił lokalizację

"Wakacyjne Miasto Kobiet" 2019. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Święto kobiet w Szczecinie będziemy obchodzić w tym roku w lipcu, a nie w marcu - mówią organizatorzy festiwalu Wakacyjne Miasto Kobiet.

- Zorganizowaliśmy masę atrakcji - przekonywała Barbara Gruszka dyrektor wydarzenia.



- Na pewno będą przyciągały spotkania autorskie z autorami naszych książek, m.in. z Marzeną Rogacką czy Piotrem Gąsowskim. Na pewno live cooking, w którym biorą udział gwiazdy. Na pewno roztańczone bulwary z Iwoną Pawlowicz, ale też jest mnóstwo warsztatów i paneli eksperckich - wyliczała.



- Wakacyjne Miasto Kobiet, to inicjatywa, której przedstawiać nie trzeba - dodała Anna Szotkowska, zastępczyni prezydenta Szczecina.



- Tym bardziej cieszy, że zagościła w tym roku do Szczecina... Od lat skutecznie buduje przestrzeń do wymiany poglądów, do dialogu, do współpracy i w świetny sposób skupia tą kobiecą energię - podkreśliła.



Przez siedem lat festiwal odbywał się w Świnoujściu. Tego lata przenosi się do Szczecina i potrwa w dniach 17-19 lipca na Łasztowni.



Edycja tekstu: Jacek Rujna