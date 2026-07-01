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Po raz 13. Baltic Cup w Niechorzu. Turniej artystów

Region Sebastian Roszkowski

Fot. Sebastian Roszkowski [Radio Szczecin]
Fot. Sebastian Roszkowski [Radio Szczecin]
Fot. Sebastian Roszkowski [Radio Szczecin]
Fot. Sebastian Roszkowski [Radio Szczecin]
Po raz 13. odbył się w Niechorzu turniej tenisa ziemnego artystów "Baltic Cup". Impreza wróciła nad morze po kilku latach przerwy.
Na kortach rywalizowało ze sobą kilkunastu przedstawicieli świata filmu i estrady. Fani mogli podziwiać grę między innym Karola Strasburgera, Roberta Janowskiego, Jana Englerta czy Wojciecha Skibińskigo. Faworytem kibiców był Marcin Daniec, który dotarł do wielkiego finału, w którym musiał uznać wyższość Mariusza Kałamagi.

- Cieszę się, bo ostatni turniej też wygrałem. I jest to jedyny w Polsce turniej, który wygrałem - przyznał Kałamaga.

Trzecie miejsce wywalczył Dariusz Kamys.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Sebastiana Roszkowskiego [Radio Szczecin]

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