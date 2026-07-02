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Remont na Niebuszewie opóźniony

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Remont w okolicach szczecińskiego Dworca Niebuszewo opóźniony. Na ulicach Boguchwały, Orzeszkowej i Asnyka trwa rozbiórka zniszczonej kostki brukowej, którą zastąpi beton.
Ruszył remont w okolicach dworca Niebuszewo [ZDJĘCIA]

Ruszył remont w okolicach dworca Niebuszewo [ZDJĘCIA]

Choć prace miały zakończyć się w sierpniu, to pogoda wydłużyła termin około trzech tygodni.

- Jednak pierwszy, największy etap prac przy pętli tramwajowej został zakończony - mówi rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim. - Nie ma już tych utrudnień, które były na początku, polegające na tym, że pasy ruchu pozostawione do komunikacji wokół pętli były czasami blokowane przez maszyny i tam rzeczywiście tworzyły się korki od czasu do czasu, ale teraz to już wszystko jest za nami.

Pozostałe prace będą prowadzone etapowo by jak najmniej utrudnić ruch kierowcom. - Pozostaje dosyć skomplikowana procedura wylewania betonu na poszczególnych skrzyżowaniach. Najpierw jest jedna część skrzyżowania betonowana, a później druga, tak żeby nie zatamować całego ruchu - dodaje Jachim.

Remont wykonywany jest w ramach gwarancji.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Jednak pierwszy, największy etap prac przy pętli tramwajowej został zakończony - mówi rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim.
Pozostałe prace będą prowadzone etapowo by jak najmniej utrudnić ruch kierowcom.

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