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Dwulatek pod opieką pijanych rodziców

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Pijanie rodzice opiekowali się dwuletnim synem - do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w Kołobrzegu. Policję zawiadomił sąsiad.
Mundurowi zbadali stan trzeźwości rodziców. Oboje byli nietrzeźwi: matka miała 2 promile, a ojciec prawie 2,5. W trakcie interwencji, 21-latek i 19-latka, zaczęli wyzywać, szarpać, pluć i kopać funkcjonariuszy.

Para trafiła do policyjnego aresztu, a dziecko - do pogotowia opiekuńczego. Kobieta i mężczyzna następnego dnia zostali przesłuchani i usłyszeli zarzut dotyczący znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, za co grożą im 3 lata więzienia. O sprawie nietrzeźwych rodziców poinformowano też sąd rodzinny.

Edycja tekstu: Michał Król

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