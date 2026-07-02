Dwulatek pod opieką pijanych rodziców

Pijanie rodzice opiekowali się dwuletnim synem - do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w Kołobrzegu. Policję zawiadomił sąsiad.

Edycja tekstu: Michał Król

Mundurowi zbadali stan trzeźwości rodziców. Oboje byli nietrzeźwi: matka miała 2 promile, a ojciec prawie 2,5. W trakcie interwencji, 21-latek i 19-latka, zaczęli wyzywać, szarpać, pluć i kopać funkcjonariuszy.Para trafiła do policyjnego aresztu, a dziecko - do pogotowia opiekuńczego. Kobieta i mężczyzna następnego dnia zostali przesłuchani i usłyszeli zarzut dotyczący znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, za co grożą im 3 lata więzienia. O sprawie nietrzeźwych rodziców poinformowano też sąd rodzinny.