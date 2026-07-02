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Na ulice Stargardu wyjechały nowe autobusy elektryczne

Region Antoni Stefański

Autobus elektryczny w komunikacji miejskiej w Stargardzie. Fot. MPK Stargard
Autobus elektryczny w komunikacji miejskiej w Stargardzie. Fot. MPK Stargard
Autobus elektryczny w komunikacji miejskiej w Stargardzie. Fot. MPK Stargard
Autobus elektryczny w komunikacji miejskiej w Stargardzie. Fot. MPK Stargard
Nowa jakość na stargardzkich ulicach. W mieście nad Iną zadebiutowały autobusy elektryczne.
Dwa krótkie MAN-y jeżdżą na liniach 10 i 15, a przegubowego Solarisa można spotkać na „siódemce”. Kolejne „elektryki” będą sukcesywnie wyjeżdżać na tamtejsze trasy w kolejnych dniach.

Zakup jedenastu „elektryków” wraz z ładowarkami kosztował prawie 35 milionów złotych i był dofinansowany ze środków z Unii Europejskiej.

Edycja tekstu: Michał Król

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