Na ulice Stargardu wyjechały nowe autobusy elektryczne

Nowa jakość na stargardzkich ulicach. W mieście nad Iną zadebiutowały autobusy elektryczne.

Edycja tekstu: Michał Król

Dwa krótkie MAN-y jeżdżą na liniach 10 i 15, a przegubowego Solarisa można spotkać na „siódemce”. Kolejne „elektryki” będą sukcesywnie wyjeżdżać na tamtejsze trasy w kolejnych dniach.Zakup jedenastu „elektryków” wraz z ładowarkami kosztował prawie 35 milionów złotych i był dofinansowany ze środków z Unii Europejskiej.