Odra pod obserwacją. Kolejne sygnały o przypadkach śniętych ryb [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Wraca temat śniętych ryb, małż i ślimaków. Martwe zwierzęta pojawiły się w Odrze, w okolicach Gryfina i szczecińskich Podjuch.

Rzecznik spółki Wody Polskie Marek Synowiecki zaznacza, że pojedyncze przypadki będą pojawiać się coraz częściej. Wszystko przez ostatnią falę upałów i brak odpowiedniego natlenienia.



- Spodziewaliśmy się właśnie, że może być problem ponowny z lokalnymi - podkreślam - lokalnymi zjawiskami przyduchu, które oczywiście według naszych informacji i obserwacji nie mają charakteru masowego - dodał.



Sygnały o pojedynczych śniętych rybach pojawiły się na odcinku Odry Granicznej w okolicach Żabnicy. Wędkarze prócz martwych muszelek nie zauważyli tam jednak śniętych ryb.



- Ryba nie bierze. Zupełnie... Nie, nie widziałem żadnych śniętych ryb dzisiaj. - Jesteśmy na łowisku w Żabnicy. Dzisiaj się dało zauważyć, że to wypłynęło. Były puste te ślimaczki albo nieżywe. Coś im tam zaszkodziło. Wcześniej tego nie było... - Nic nie widziałam. Tylko widać, że są te małe rybki żywe, sprawne. - Woda ciepła i bardzo czysta dzisiaj. Jak na Regalicę to wybitnie czysta - mówili.



Rękę na pulsie trzyma Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Będzie weryfikować wszystkie pojawiające się sygnały.



Autorka edycji: Joanna Chajdas