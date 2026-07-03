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Kosztowna prędkość na DW 162

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
141 kilometrów na godzinę zamiast 90 - tyle na drodze wojewódzkiej nr 162 jechała 24-letnia kierująca volkswagenem.
Kobieta przekroczyła dozwoloną prędkość o 51 kilometrów na godzinę. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy, nałożyli mandat w wysokości 1500 złotych i dopisali 13 punktów karnych.

Policja przypomina, że w czasie wakacji nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn najgroźniejszych wypadków drogowych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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