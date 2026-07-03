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Badania drzew po wypadku w Kołobrzegu

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Znamy wyniki badania drzew w miejscu niedawnego wypadku w Kołobrzegu. Wynika z nich, że kolejne drzewa grożą przewróceniem.
Badania zostały przeprowadzone w następstwie wypadku z 8 czerwca, gdy jedno z drzew przy ulicy Łopuskiego przewróciło się na dwoje przechodniów.

Miasto otrzymało właśnie ekspertyzę, z której wynika, że dwa kolejne drzewa mają skrajnie złe wyniki stabilności w gruncie i przy panującej wietrznej pogodzie mogą ulec wywrotowi. Urzędnicy złożyli już wniosek o ich wycinkę.

Do czasu otrzymania decyzji muszą zredukować koronę drzew. Problem w tym, że w obecnych warunkach nie da się przeprowadzić tych prac. Chodnik w miejscu niedawnego wypadku został więc wygrodzony.

Mieszkańcy proszeni są o unikanie tego miejsca, a magistrat przekazał, że prace zostaną przeprowadzone w sobotę, po ustąpieniu wiatru i ulewy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

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