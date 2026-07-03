Badania drzew po wypadku w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Znamy wyniki badania drzew w miejscu niedawnego wypadku w Kołobrzegu. Wynika z nich, że kolejne drzewa grożą przewróceniem.

Badania zostały przeprowadzone w następstwie wypadku z 8 czerwca, gdy jedno z drzew przy ulicy Łopuskiego przewróciło się na dwoje przechodniów.



Miasto otrzymało właśnie ekspertyzę, z której wynika, że dwa kolejne drzewa mają skrajnie złe wyniki stabilności w gruncie i przy panującej wietrznej pogodzie mogą ulec wywrotowi. Urzędnicy złożyli już wniosek o ich wycinkę.



Do czasu otrzymania decyzji muszą zredukować koronę drzew. Problem w tym, że w obecnych warunkach nie da się przeprowadzić tych prac. Chodnik w miejscu niedawnego wypadku został więc wygrodzony.



Mieszkańcy proszeni są o unikanie tego miejsca, a magistrat przekazał, że prace zostaną przeprowadzone w sobotę, po ustąpieniu wiatru i ulewy.



Edycja tekstu: Jacek Rujna