Sprawcy nie ma, ale znamy przyczynę skażenia rowów w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Środki chemiczne były przyczyną skażenia rowów melioracyjnych w Kołobrzegu. Sprawcy nadal nie udało się zatrzymać.

Do zanieczyszczenia rowów przy ulicy Grzybowskiej doszło 20 maja. Wówczas problem zauważyli okoliczni mieszkańcy, którzy zgłosili urzędnikom skażenie wody i roślinności.



Miasto zleciło badania, które potwierdziły, że do rowów trafiła chemia. Prawdopodobnie był to środek stosowany do dezynfekcji lub preparat chwastobójczy.



Spalona środkiem roślinność odradza się, a miasto ma przeprowadzić dodatkowe badania wody i osadów dennych. Sprawa skażenia została zgłoszona policji, jednak sprawcy do dziś nie udało się ustalić.



Autorka edycji: Joanna Chajdas