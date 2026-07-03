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Sprawcy nie ma, ale znamy przyczynę skażenia rowów w Kołobrzegu

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Środki chemiczne były przyczyną skażenia rowów melioracyjnych w Kołobrzegu. Sprawcy nadal nie udało się zatrzymać.
Do zanieczyszczenia rowów przy ulicy Grzybowskiej doszło 20 maja. Wówczas problem zauważyli okoliczni mieszkańcy, którzy zgłosili urzędnikom skażenie wody i roślinności.

Miasto zleciło badania, które potwierdziły, że do rowów trafiła chemia. Prawdopodobnie był to środek stosowany do dezynfekcji lub preparat chwastobójczy.

Spalona środkiem roślinność odradza się, a miasto ma przeprowadzić dodatkowe badania wody i osadów dennych. Sprawa skażenia została zgłoszona policji, jednak sprawcy do dziś nie udało się ustalić.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

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