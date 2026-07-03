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81. urodziny polskiego Szczecina i wyjątkowa sesja. Zasłużeni dostali medale i odznaczenia

Region Tomasz Domański

Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin/Archiwum]
Naukowcy, muzycy, duchowni, lekarze i przedsiębiorcy - sala sesyjna szczecińskiej Rady Miasta wypełniła się w piątek osobami szczególnie zasłużonymi dla stolicy Pomorza Zachodniego.
Szczecin ma nowego Honorowego Obywatela [ZDJĘCIA]

Szczecin ma nowego Honorowego Obywatela [ZDJĘCIA]

To z okazji 81. rocznicy przejęcia Szczecina przez polską administrację. Tytuł Honorowego Obywatela miasta otrzymał politolog, żołnierz Szarych Szeregów i uczestnik Powstania Warszawskiego - prof. Zbigniew Antoni Kruszewski.

Honorowym Ambasadorem Szczecina został z kolei wybitny szczeciński dyrygent, prof. Bohdan Boguszewski. Genialny interpretator i propagator monumentalnej Symfonii h-moll op. 24 „Polonia”, której twórcą był kompozytor i mąż stanu Ignacy Jan Paderewski.

- Ten tytuł mobilizuje jeszcze bardziej do działania. Myślałem, że już będę mógł sobie odpuścić, ale tutaj jeszcze różne propozycje wpływają i będę musiał jakoś się do nich ustosunkować - podkreślał Boguszewski.

Ambasadorem Szczecina został także założyciel Fundacji Liga Superbohaterów Tomasz Gierwatowski. Wolontariusz znany jest z podejmowania niekonwencjonalnych akcji, których celem jest wspieranie małych pacjentów onkologicznych.

- Jeśli chcesz zmienić ten świat na lepsze, to spójrz w lustro i zacznij od siebie. Trzymam się tych słów. Myślę, że pomogliśmy już ponad 12 tys. dzieci. Tylko w tym roku zrobiliśmy już 32 misje dla dzieci chorych onkologicznie - dodał Gierwatowski.

W trakcie sesji przyznano także medale za zasługi dla miasta Szczecina. Wręczono je cenionej specjalistce nefrologii oraz chorób wewnętrznych doktor Grażynie Dutkiewicz, wieloletniej kierowniczce Centrum Dialogu "Przełomy" Agnieszce Kuchcińskiej-Kurcz, jednemu z najbardziej znanych właścicieli sieci piekarni Andrzejowi Wojciechowskiemu oraz w 70. rocznicę święceń kapłańskich księdzu kanonikowi Ireneuszowi Antkowiakowi z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Ten tytuł mobilizuje jeszcze bardziej do działania. Myślałem, że już będę mógł sobie odpuścić, ale tutaj jeszcze różne propozycje wpływają i będę musiał jakoś się do nich ustosunkować - podkreślał Boguszewski.
- Jeśli chcesz zmienić ten świat na lepsze, to spójrz w lustro i zacznij od siebie. Trzymam się tych słów. Myślę, że pomogliśmy już ponad 12 tys. dzieci. Tylko w tym roku zrobiliśmy już 32 misje dla dzieci chorych onkologicznie - dodał Gierwatowski.

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