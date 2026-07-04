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Polski Szczecin świętuje 81. urodziny

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczecin świętuje 81 urodziny. W sobotę wieczorem przed gmachem szczecińskiego magistratu, odbędzie się inscenizacja oraz diorama historyczna oraz pokaz video-mappingu pn. „Szczecin – w Twoim tempie”.
Medale i tytuły w 81. rocznicę polskiego Szczecina

Medale i tytuły w 81. rocznicę polskiego Szczecina

Czas mieszkańcom umilać będzie również DJ i food trucki, które zaparkują na parkingu przed "Bartłomiejką”.

W niedzielę punktualnie w samo południe przed pomnikiem Czynu Polaków, rozpoczną się uroczystości m.in. z udziałem władz miasta. Następnie obchody przeniosą się do Ogrodu Różanego, gdzie na przybyłych gości będą czekać koncerty, animacje dla najmłodszych oraz ważący 81 kilogramów urodzinowy tort.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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