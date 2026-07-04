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Medale i tytuły w 81. rocznicę polskiego Szczecina

Region Tomasz Domański

Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
Przedstawiciele Zarządu Miasta, radni i mieszkańcy spotkali się z okazji 81. rocznicy przejęcia stolicy Pomorza Zachodniego przez polską administrację.
Polski Szczecin świętuje 81. urodziny

Polski Szczecin świętuje 81. urodziny

81. urodziny polskiego Szczecina i wyjątkowa sesja. Zasłużeni dostali medale i odznaczenia
Szczecin ma nowego Honorowego Obywatela [ZDJĘCIA]
W sali sesyjnej szczecińskiego magistratu odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień.
Wśród nagrodzonych znalazła się ceniona specjalistka nefrologii oraz chorób wewnętrznych doktor habilitowana nauk medycznych Grażyna Dutkiewicz, wieloletnia kierowniczka Centrum Dialogu "Przełomy" Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, ksiądz Ireneusz Antkowiak czy jeden z najbardziej znanych właścicieli sieci piekarni Andrzej Wojciechowski.

- Obchodzimy każdego roku urodziny polskiego Szczecina i nadajemy medale zasłużone dla miasta. W tym roku było ich czwórka. Także z tytułu ambasadora roku była dwójka osób. Po 10 latach pojawił się honorowy obywatel miasta Szczecina - powiedział szef Rady Miasta Paweł Bartnik.

Podczas gali obecny był też były marszałek senatu prof. Tomasz Grodzki. Parlamentarzysta i lekarz od 2003 roku posiada tytuł Honorowego Ambasadora Szczecina.

- Laureaci naprawdę pokazują, że wartością Szczecina są przede wszystkim ludzie. Wszyscy jesteśmy dumni, jesteśmy ponadprzeciętnymi patriotami Szczecina. Z radością przychodzę na tę uroczystość, bo to jest niezwykle ważne wydarzenie.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Szczecina 2026 (najwyższe miejskie wyróżnienie) otrzymał prof. dr hab. Zbigniew Antoni Kruszewski, polski politolog, działacz polonijny oraz uczestnik Powstania Warszawskiego.

Tytuł Ambasadora Szczecina 2026 otrzymał prof. Bohdan Boguszewski, wybitny polski dyrygent, pedagog i animator kultury, niedawno świętował swoje 60-lecie pracy artystycznej.

Tytuł Ambasadora Szczecina 2026 otrzymał też szczeciński działacz społeczny i założyciel Fundacji Liga Superbohaterów. Od ponad dekady organizuje pomoc dla pacjentów szpitali dziecięcych oraz podopiecznych domów dziecka.

Prestiżowym Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecina uhonorowani zostali:

dr hab. n. med. Grażyna Dutkiewicz. Jest cenionym szczecińskim lekarzem, nefrologiem oraz specjalistą chorób wewnętrznych.

Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, wieloletnia kierowniczka i pomysłodawczyni Centrum Dialogu „Przełomy”.

Andrzej Wojciechowski, znany szczeciński rzemieślnik i właściciel legendarnej, rodzinnej Piekarni-Cukierni „Wojciechowski”, która jest jedną z najstarszych piekarni w powojennym Szczecinie.

Ks. kanonik Ireneusz Antkowiak, znany m.in. z wieloletniej pracy duszpasterskiej, posługi w Sądzie Metropolitalnym oraz budowy kościoła pw. św. Brata Alberta na szczecińskim Głębokim.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Obchodzimy każdego roku urodziny polskiego Szczecina i nadajemy medale zasłużone dla miasta. W tym roku było ich czwórka. Także z tytułu ambasadora roku była dwójka osób. Po 10 latach pojawił się honorowy obywatel miasta Szczecina - powiedział szef Rady Miasta Paweł Bartnik.
Podczas gali obecny był też były marszałek senatu prof. Tomasz Grodzki. Parlamentarzysta i lekarz od 2003 roku posiada tytuł Honorowego Ambasadora Szczecina.

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