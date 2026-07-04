Szczecinecki szpital ma nowy blok operacyjny

13 milionów złotych kosztował kompleksowy remont bloku operacyjnego szczecineckiego szpitala.
Do użytku oddano cztery nowoczesne, klimatyzowane sale operacyjne wyposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny, między innymi anestezjologiczny.
Środki na realizację inwestycji pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład, budżetu Powiatu Szczecineckiego oraz wsparcia Miasta Szczecinek.
Środki na realizację inwestycji pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład, budżetu Powiatu Szczecineckiego oraz wsparcia Miasta Szczecinek.
Edycja tekstu: Natalia Chodań