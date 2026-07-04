Szczecinecki szpital ma nowy blok operacyjny

Fot. Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

13 milionów złotych kosztował kompleksowy remont bloku operacyjnego szczecineckiego szpitala.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Do użytku oddano cztery nowoczesne, klimatyzowane sale operacyjne wyposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny, między innymi anestezjologiczny.Środki na realizację inwestycji pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład, budżetu Powiatu Szczecineckiego oraz wsparcia Miasta Szczecinek.