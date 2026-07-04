Modernizacja plaży nad jeziorem w Jeleninie

Trwają prace modernizacyjne na plaży, nad jeziorem w Jeleninie w gminie Chojna.
W ramach prac ekipy budowlane całkowicie odnawiają strefę nadbrzeżną. Infrastruktura obiektu powiększa się o stały punkt gastronomiczny.
Na terenie kompleksu powstają dwa boiska sportowe przystosowane do rozgrywek piłki nożnej oraz siatkówki plażowej. Wydzielone też będą strefy wypoczynku.
Na terenie kompleksu powstają dwa boiska sportowe przystosowane do rozgrywek piłki nożnej oraz siatkówki plażowej. Wydzielone też będą strefy wypoczynku.
Edycja tekstu: Natalia Chodań