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Czerwona flaga na plaży w Międzyzdrojach

Region Tomasz Domański

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
WOPR-owcy ostrzegają przed wchodzeniem do Bałtyku. Od wczoraj na całym wybrzeżu panują niekorzystne warunki pogodowe.
Jest silny wiatr i wysoka fala - powiedział w rozmowie z Radiem Szczecin koordynator ratowników w Międzyzdrojach Piotr Golian.

- Czerwona flaga zawieszona z powodu przede wszystkim wysokiej fali oraz silnych prądów wstecznych. Stan może na tą chwilę mamy cztery. Odradzamy wchodzenia do wody na kąpieliskach niestrzeżonych. Jest to bardzo ciężki weekend dla ratowników - dodaje Golian.

Służby wskazują, że czas dotarcia z pomocą w takie miejsca może się okazać zbyt długi.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Jest silny wiatr i wysoka fala - powiedział w rozmowie z Radiem Szczecin koordynator ratowników w Międzyzdrojach Piotr Golian.

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