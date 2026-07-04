Czerwona flaga na plaży w Międzyzdrojach

WOPR-owcy ostrzegają przed wchodzeniem do Bałtyku. Od wczoraj na całym wybrzeżu panują niekorzystne warunki pogodowe.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Jest silny wiatr i wysoka fala - powiedział w rozmowie z Radiem Szczecin koordynator ratowników w Międzyzdrojach Piotr Golian.- Czerwona flaga zawieszona z powodu przede wszystkim wysokiej fali oraz silnych prądów wstecznych. Stan może na tą chwilę mamy cztery. Odradzamy wchodzenia do wody na kąpieliskach niestrzeżonych. Jest to bardzo ciężki weekend dla ratowników - dodaje Golian.Służby wskazują, że czas dotarcia z pomocą w takie miejsca może się okazać zbyt długi.