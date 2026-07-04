Śmigłowiec LPR-u zawadził o baner podczas lądowania w Wisełce

Z informacji, do których dotarło Radio Szczecin, wynika, że podczas próby lądowania na drodze wojewódzkiej numer 102 w Wisełce śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zawadził o jeden z wystających elementów.

- Maszyna jest w tym momencie unieruchomiona - przekazała nam aspirant Izabela Kik z policji w Kamieniu Pomorskim. - Podczas lądowania śmigłowca doszło do uszkodzenia znajdującego się w pobliżu banera. W związku z koniecznością wykluczenia ewentualnego uszkodzenia maszyny przed jej ponownym startem oczekiwany jest przyjazd serwisu technicznego, który zweryfikuje możliwość dalszego bezpiecznego lotu śmigłowca.





Mężczyzna, do którego wezwana została pomoc, został przetransportowany został karetką pogotowia ratunkowego do szpitala w Gryficach.







Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Zamknięta była droga wojewódzka numer 102 pomiędzy Międzyzdrojami a Kołczewem. Teraz droga jest już przejezdna.