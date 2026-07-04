Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Festiwal w Parku Kasprowicza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]
Joga, muzykoterapia, warsztaty i nie tylko. W Parku Kasprowicza trwa Come With Us Festival - jedno z największych plenerowych wydarzeń tego lata w Szczecinie.
- To wszystko po to, żeby pokazać szerszej publice, że można fajnie spędzać czas w łonie natury i przede wszystkim zrobić społeczność, która około tego wspólnie działa - mówi Zuza Szklarska, jeden z organizatorów Come With Us Festival.

- Ja szukam relaksu w sobie. Staram się dzielić wiedzą, która daje joga. Joga to jest bardzo szeroka dziedzina, obejmująca naukę o oddechu, o umyśle, emocjach - dodaje Tomasz Bas, nauczyciel jogi.

- W dzisiejszych czasach, kiedy stres, przebodźcowania bardzo nam doskwiera, tego typu zajęcia powodują, że nie tylko ciało, umysł, ale przede wszystkim nasza psychika wraca do równowagi - podkreśla Katarzyna Szymków, artysta, muzykoterapeuta.

W sobotę odbędą się jeszcze m.in. warsztaty muzyczne i z podstaw żonglerki, a wieczorem scena Teatru Letniego zmieni się w silent disco.

Wydarzenie potrwa do niedzieli. Wstęp jest bezpłatny.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Imprezę odwiedził nasz reporter Antoni Stefański.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Awaria prądu w centrum Szczecina
    (od 29 czerwca oglądane 6044 razy)
  2. Nowa (czworonożna) pracownica ośrodka dla dzieci w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 01 lipca oglądane 5183 razy)
  3. Nie zdążyli otworzyć restauracji, a już dostali mandat. Sprzedali... wodę w upał
    (od przedwczoraj oglądane 5052 razy)
  4. Śmiertelny wypadek na S3. Ruch już wznowiony [AKTUALIZACJA]
    (od 28 czerwca oglądane 2753 razy)
  5. Co dalej ze szczecińskim seminarium? Kuria odpowiada
    (od wczoraj oglądane 2563 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Jubileusz turystycznej linii "0" w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal w Parku Kasprowicza [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziura w Alei Powstańców Wielkopolskich. Wynik ekspertyzy za dwa miesiące [WIDEO, ZDJĘCIA]
Duże utrudnienia na odcinku między Stobnem a Będargowem. Rusza remont drogi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Od niedzieli kolejne zmiany drogowe na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmalały ceny w parkingowcu przy ul. Małkowskiego. Wielu mieszkańców jest zaskoczonych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty