Festiwal w Parku Kasprowicza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Joga, muzykoterapia, warsztaty i nie tylko. W Parku Kasprowicza trwa Come With Us Festival - jedno z największych plenerowych wydarzeń tego lata w Szczecinie.

- To wszystko po to, żeby pokazać szerszej publice, że można fajnie spędzać czas w łonie natury i przede wszystkim zrobić społeczność, która około tego wspólnie działa - mówi Zuza Szklarska, jeden z organizatorów Come With Us Festival.



- Ja szukam relaksu w sobie. Staram się dzielić wiedzą, która daje joga. Joga to jest bardzo szeroka dziedzina, obejmująca naukę o oddechu, o umyśle, emocjach - dodaje Tomasz Bas, nauczyciel jogi.



- W dzisiejszych czasach, kiedy stres, przebodźcowania bardzo nam doskwiera, tego typu zajęcia powodują, że nie tylko ciało, umysł, ale przede wszystkim nasza psychika wraca do równowagi - podkreśla Katarzyna Szymków, artysta, muzykoterapeuta.



W sobotę odbędą się jeszcze m.in. warsztaty muzyczne i z podstaw żonglerki, a wieczorem scena Teatru Letniego zmieni się w silent disco.



Wydarzenie potrwa do niedzieli. Wstęp jest bezpłatny.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski