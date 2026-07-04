Jubileusz turystycznej linii "0" w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zabytkowe tramwaje ponownie wyjechały na ulice Szczecina. Wczesnym popołudniem zainaugurowała tegoroczny sezon turystyczna linia "0", która od 25 lat pozwala poznawać miasto z perspektywy historycznego taboru.

- To piękny jubileusz, 25 lat linii turystycznej "0" - podkreśla motorniczy Roman Mirek. - Różne wagony jeździły. Dzisiaj jeden z tych wagonów, który rozpoczynał - Bremen - stoi w muzeum, ale pozostałe - "Perełka", "216", "293" z przyczepą w tym roku będą hulać.



- Możemy zobaczyć wszystkie najpopularniejsze turystyczne atrakcje. Wały Chrobrego, Brama Portowa, wszystkie place - dodaje Szymon Kalbarczyk, konduktor.



- Ja lubię stare tramwaje i to, że jest w nich mniej plastiku, więcej drewna i więcej szkła. - Jeździłem kiedyś takimi tramwajami - mówią podróżujący Szczecinianie.



Turystyczna linia "0" będzie kursowała w każdą sobotę i niedzielę do końca sierpnia, a także podczas finału Żagli 2026.



Specjalne bilety można kupić bezpośrednio u konduktora.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski