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Jubileusz turystycznej linii "0" w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]
Zabytkowe tramwaje ponownie wyjechały na ulice Szczecina. Wczesnym popołudniem zainaugurowała tegoroczny sezon turystyczna linia "0", która od 25 lat pozwala poznawać miasto z perspektywy historycznego taboru.
- To piękny jubileusz, 25 lat linii turystycznej "0" - podkreśla motorniczy Roman Mirek. - Różne wagony jeździły. Dzisiaj jeden z tych wagonów, który rozpoczynał - Bremen - stoi w muzeum, ale pozostałe - "Perełka", "216", "293" z przyczepą w tym roku będą hulać.

- Możemy zobaczyć wszystkie najpopularniejsze turystyczne atrakcje. Wały Chrobrego, Brama Portowa, wszystkie place - dodaje Szymon Kalbarczyk, konduktor.

- Ja lubię stare tramwaje i to, że jest w nich mniej plastiku, więcej drewna i więcej szkła. - Jeździłem kiedyś takimi tramwajami - mówią podróżujący Szczecinianie.

Turystyczna linia "0" będzie kursowała w każdą sobotę i niedzielę do końca sierpnia, a także podczas finału Żagli 2026.

Specjalne bilety można kupić bezpośrednio u konduktora.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Na pokładzie popularnej czerwonej "eNki" był nasz reporter Antoni Stefański.

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