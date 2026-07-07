Film w plenerze w Dąbiu

Kolejny seans w ramach Kina plenerowego w Dąbiu. We wtorek będzie można obejrzeć "Yesterday" - brytyjską komedię romantyczną z 2019 roku.
To historia młodego mężczyzny, który budzi się w świecie, gdzie nikt oprócz niego nie zna piosenek Beatlesów.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Seans rozpocznie się o godz. 21.30, a miejscem spotkania pozostaje Skwer im. ks. dr. Kazimierza Świetlińskiego w Dąbiu.
Filmowe wieczory odbywać się będą w każdy wtorek aż do początku września.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Seans rozpocznie się o godz. 21.30, a miejscem spotkania pozostaje Skwer im. ks. dr. Kazimierza Świetlińskiego w Dąbiu.
Filmowe wieczory odbywać się będą w każdy wtorek aż do początku września.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski