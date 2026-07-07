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Nie ma wody na ulicy Tomaszowskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Awaria wodociągu na szczecińskim Niebuszewie. Rura pękła u zbiegu ulic: Komuny Paryskiej i Tomaszowskiej.
- Ekipy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji już są na miejscu i usuwają awarię - mówi rzeczniczka spółki Hanna Pieczyńska. - Na miejscu są ekipy, które będą starały się szybko uporać z problemem. Na ten moment mamy nadzieję, że do godziny 14 woda na ulicy Tomaszowskiej już wróci. Ustalamy miejsce awarii, będziemy usuwali problem.

Dla mieszkańców podstawiono beczkowóz, przy pobliskiej szkole podstawowej.


Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Ekipy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji już są na miejscu i usuwają awarię - mówi rzeczniczka spółki Hanna Pieczyńska.

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