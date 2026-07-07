Nie ma wody na ulicy Tomaszowskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Awaria wodociągu na szczecińskim Niebuszewie. Rura pękła u zbiegu ulic: Komuny Paryskiej i Tomaszowskiej.
- Ekipy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji już są na miejscu i usuwają awarię - mówi rzeczniczka spółki Hanna Pieczyńska. - Na miejscu są ekipy, które będą starały się szybko uporać z problemem. Na ten moment mamy nadzieję, że do godziny 14 woda na ulicy Tomaszowskiej już wróci. Ustalamy miejsce awarii, będziemy usuwali problem.
Dla mieszkańców podstawiono beczkowóz, przy pobliskiej szkole podstawowej.
Dla mieszkańców podstawiono beczkowóz, przy pobliskiej szkole podstawowej.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski