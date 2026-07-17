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Nowa hala powstaje w Nowogardzie [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
W Nowogardzie powstaje nowoczesna hala sportowa. Od września skorzystają z niej uczniowie lokalnej Szkoły Podstawowej nr 2.
Jak podkreśla burmistrz Nowogardu Michał Wiatr, dotychczas młodzież nie miała, gdzie przeprowadzać rozgrywek sportowych.

- Widziałem zawodników, chociażby ze Szkoły Podstawowej nr 1, szkół wiejskich, tam gdzie są hale sportowe, którzy rywalizowali między sobą na podobnym poziomie i widziałem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2, którzy niestety nie mieli takich warunków, a dla mnie równe warunki dla wszystkich są bardzo ważne - mówi Wiatr.

- Obiekt będzie wykorzystywany nie tylko przez uczniów szkoły - dodaje burmistrz. - My jako gmina zyskamy nowy obiekt pełnowymiarowy, który będzie pozwalał realizować nam przyszłe zawody na poziomie nie tylko gminnym, ale powiatowym i być może wojewódzkim.

Na budowę hali sportowej miasto otrzymało 6 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Jak podkreśla burmistrz Nowogardu Michał Wiatr, dotychczas młodzież nie miała, gdzie przeprowadzać rozgrywek sportowych.
- Obiekt będzie wykorzystywany nie tylko przez uczniów szkoły - dodaje burmistrz.

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