Nowa hala powstaje w Nowogardzie [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

W Nowogardzie powstaje nowoczesna hala sportowa. Od września skorzystają z niej uczniowie lokalnej Szkoły Podstawowej nr 2.

Jak podkreśla burmistrz Nowogardu Michał Wiatr, dotychczas młodzież nie miała, gdzie przeprowadzać rozgrywek sportowych.



- Widziałem zawodników, chociażby ze Szkoły Podstawowej nr 1, szkół wiejskich, tam gdzie są hale sportowe, którzy rywalizowali między sobą na podobnym poziomie i widziałem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2, którzy niestety nie mieli takich warunków, a dla mnie równe warunki dla wszystkich są bardzo ważne - mówi Wiatr.



- Obiekt będzie wykorzystywany nie tylko przez uczniów szkoły - dodaje burmistrz. - My jako gmina zyskamy nowy obiekt pełnowymiarowy, który będzie pozwalał realizować nam przyszłe zawody na poziomie nie tylko gminnym, ale powiatowym i być może wojewódzkim.



Na budowę hali sportowej miasto otrzymało 6 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski