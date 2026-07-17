Zmiany na plaży w Wolinie [WIZUALIZACJE]

Ponad 4,5 miliona złotych będzie kosztowała przebudowa infrastruktury oraz zagospodarowanie dostępu do plaży i kąpieliska w Wolinie.

Inwestycja zostanie zrealizowana, dzięki unijnemu dofinansowaniu. Jak podaje portal kamienskie.info, w ramach prac powstanie nowa plaża miejska, a wzdłuż linii brzegowej wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy.



Projekt zakłada również budowę dwóch punktów widokowych połączonych pomostem.

Całość zostanie uzupełniona o przebieralnie, ławki, stojaki rowerowe, oświetlenie, tablice informacyjne oraz kosze.



Po zakończeniu inwestycji uruchomione zostanie także sezonowe kąpielisko, z ratownikami.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski