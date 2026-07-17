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Policja przejęła prawie 70 kg narkotyków

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Policja Zachodniopomorska
Fot. Policja Zachodniopomorska
Ponad 67 kilogramów narkotyków przejęli zachodniopomorscy policjanci. Akcję przeprowadzili szczecińscy kryminalini, wraz z funkcjonariuszami z Drawska Pomorskiego. Zatrzymano dwie osoby: kobietę i mężczyznę.
W trakcie przeszukań hali magazynowej oraz pojazdów znajdujących się na posesji znaleziono: marihuanę, haszysz, mefedron i metamfetaminę. Policjanci zabezpieczyli również sprzęt wykorzystywany do porcjowania i pakowania środków odurzających.

Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy areszt na trzy miesiące, a wobec kobiety - dozór policji.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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