Policja przejęła prawie 70 kg narkotyków

Ponad 67 kilogramów narkotyków przejęli zachodniopomorscy policjanci. Akcję przeprowadzili szczecińscy kryminalini, wraz z funkcjonariuszami z Drawska Pomorskiego. Zatrzymano dwie osoby: kobietę i mężczyznę.
W trakcie przeszukań hali magazynowej oraz pojazdów znajdujących się na posesji znaleziono: marihuanę, haszysz, mefedron i metamfetaminę. Policjanci zabezpieczyli również sprzęt wykorzystywany do porcjowania i pakowania środków odurzających.
Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy areszt na trzy miesiące, a wobec kobiety - dozór policji.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy areszt na trzy miesiące, a wobec kobiety - dozór policji.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski