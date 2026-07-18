W Szczecinie można zapoznać się ze światem japońskich demonów

Zmiennokształtne lisy, wodne stwory i złośliwe skrzaty - szczecińskie Muzeum Narodowe wzięło na tapet świat japońskich demonów.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

W ramach cyklu "Spotkania z Japonią" mieszkańcy mogli zapoznać się z pojęciem "yōkai" - tłumaczy prelegentka Beata Walczakiewicz.- Możemy dane zjawisko postrzegać albo jako dobre, albo jako złe. I tak samo właśnie te zjawiska mogą być albo negatywne dla danej społeczności i wówczas nabierające "yōkai", ale mogą potem przeistaczać się w elementy dobre i stawać się "kami", czyli bóstwami, które będą czczone - powiedziała Walczakiewicz.Pojęcie "yōkai" wywodzi się z szintoizmu, politeistycznej japońskiej religii. Wiele wierzeń jest wciąż żywych i praktykowanych - dodaje prelegentka.- Duch nie odchodzi gdzieś do nieba czy do piekła, tudzież pozostaje czy to w górach, czy też właśnie jest zaklęty w kamieniu albo w jakimś świętym drzewie i też należy oddać temu cześć. I ten szacunek przede wszystkim do przyrody, do wszystkiego, co nas otacza - podkreśliła Walczakiewicz.Wykłady towarzyszą wystawie czasowej "Japonia w miniaturze. Kościane netsuke i okimono" i odbywają się raz w miesiącu.