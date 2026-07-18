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W Szczecinie można zapoznać się ze światem japońskich demonów

Region Julia Nowicka

Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Zmiennokształtne lisy, wodne stwory i złośliwe skrzaty - szczecińskie Muzeum Narodowe wzięło na tapet świat japońskich demonów.
W ramach cyklu "Spotkania z Japonią" mieszkańcy mogli zapoznać się z pojęciem "yōkai" - tłumaczy prelegentka Beata Walczakiewicz.

- Możemy dane zjawisko postrzegać albo jako dobre, albo jako złe. I tak samo właśnie te zjawiska mogą być albo negatywne dla danej społeczności i wówczas nabierające "yōkai", ale mogą potem przeistaczać się w elementy dobre i stawać się "kami", czyli bóstwami, które będą czczone - powiedziała Walczakiewicz.

Pojęcie "yōkai" wywodzi się z szintoizmu, politeistycznej japońskiej religii. Wiele wierzeń jest wciąż żywych i praktykowanych - dodaje prelegentka.

- Duch nie odchodzi gdzieś do nieba czy do piekła, tudzież pozostaje czy to w górach, czy też właśnie jest zaklęty w kamieniu albo w jakimś świętym drzewie i też należy oddać temu cześć. I ten szacunek przede wszystkim do przyrody, do wszystkiego, co nas otacza - podkreśliła Walczakiewicz.

Wykłady towarzyszą wystawie czasowej "Japonia w miniaturze. Kościane netsuke i okimono" i odbywają się raz w miesiącu.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
W ramach cyklu "Spotkania z Japonią" mieszkańcy mogli zapoznać się z pojęciem "yōkai" - tłumaczy prelegentka Beata Walczakiewicz.
Pojęcie "yōkai" wywodzi się z Shintoizmu, politeistycznej japońskiej religii. Wiele wierzeń jest wciąż żywych i praktykowanych - dodaje prelegentka.

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