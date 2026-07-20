Tragiczny wypadek na DK10

Nie żyje kobieta. Do wypadku doszło na 129 kilometrze drogi krajowej nr 10 między Mirosławcem a Wałczem - mówi podkomisarz Małgorzata Radgowska oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.
- Doszło do zderzenia się dwóch pojazdów, ciężarowego z osobówką. 37-letnia kobieta kierująca pojazdem osobowym zginęła na miejscu. Droga jest zablokowana. Obecnie trwają czynności pod nadzorem prokuratora - powiedziała Radgowska.
Utrudnienia mogą potrwać do 19:30.
Utrudnienia mogą potrwać do 19:30.
Edycja tekstu: Michał Tesarski