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Prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej został odwołany

Region Przemysław Polanin

Piotr Redmerski. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Piotr Redmerski. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Piotr Redmerski nie jest już prezesem Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Decyzją rady nadzorczej spółki został odwołany ze stanowiska.
Szczegółowe powody odwołania prezesa nie zostały podane w opublikowanym przez armatora komunikacie. Dowiadujemy się z niego jedynie, że uchwałę zarządu podjęto, mając na względzie zapewnienie dalszego trwałego rozwoju spółki.

Piotr Redmerski był prezesem Polskiej Żeglugi Bałtyckiej dwukrotnie. Po raz pierwszy w latach 2015-2021, a następnie powrócił na stanowisko w 2024 roku. Do czasu wyłonienia nowego prezesa, jego obowiązki będzie pełnił Artur Witkowski, będący członkiem rady nadzorczej.

Pełne oświadczenie dostępne jest na stronie armatora.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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