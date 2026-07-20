Prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej został odwołany

Piotr Redmerski nie jest już prezesem Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Decyzją rady nadzorczej spółki został odwołany ze stanowiska.
Szczegółowe powody odwołania prezesa nie zostały podane w opublikowanym przez armatora komunikacie. Dowiadujemy się z niego jedynie, że uchwałę zarządu podjęto, mając na względzie zapewnienie dalszego trwałego rozwoju spółki.
Piotr Redmerski był prezesem Polskiej Żeglugi Bałtyckiej dwukrotnie. Po raz pierwszy w latach 2015-2021, a następnie powrócił na stanowisko w 2024 roku. Do czasu wyłonienia nowego prezesa, jego obowiązki będzie pełnił Artur Witkowski, będący członkiem rady nadzorczej.
Pełne oświadczenie dostępne jest na stronie armatora.
Piotr Redmerski był prezesem Polskiej Żeglugi Bałtyckiej dwukrotnie. Po raz pierwszy w latach 2015-2021, a następnie powrócił na stanowisko w 2024 roku. Do czasu wyłonienia nowego prezesa, jego obowiązki będzie pełnił Artur Witkowski, będący członkiem rady nadzorczej.
Pełne oświadczenie dostępne jest na stronie armatora.
Edycja tekstu: Michał Tesarski