Na drogę rowerową wzdłuż ulicy Duńskiej w Szczecinie wrócą barierki

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Po remoncie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Duńskiej w Szczecinie pojawiły się pytania o brak barierek przy skarpie. Na problem zwróciła uwagę nasza słuchaczka, a część rowerzystów obawiała się o bezpieczeństwo.





- One staną tam, gdzie wcześniej stały barierki poprzednie. Będą to nowe barierki koloru szarego. Czekamy aktualnie na rozszerzenie umowy na bieżące utrzymanie oznakowania. Umowa jest na etapie podpisów - poinformował Reszczyński.



Barierki wrócą na asfaltowy odcinek między ulicą Belgijską a Wszystkich Świętych.



Edycja tekstu: Michał Tesarski Jak przekazał nam Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, barierki wrócą na swoje miejsce najpóźniej do 10 sierpnia.- One staną tam, gdzie wcześniej stały barierki poprzednie. Będą to nowe barierki koloru szarego. Czekamy aktualnie na rozszerzenie umowy na bieżące utrzymanie oznakowania. Umowa jest na etapie podpisów - poinformował Reszczyński.Barierki wrócą na asfaltowy odcinek między ulicą Belgijską a Wszystkich Świętych.