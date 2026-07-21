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Na drogę rowerową wzdłuż ulicy Duńskiej w Szczecinie wrócą barierki

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Po remoncie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Duńskiej w Szczecinie pojawiły się pytania o brak barierek przy skarpie. Na problem zwróciła uwagę nasza słuchaczka, a część rowerzystów obawiała się o bezpieczeństwo.
Jak przekazał nam Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, barierki wrócą na swoje miejsce najpóźniej do 10 sierpnia.

- One staną tam, gdzie wcześniej stały barierki poprzednie. Będą to nowe barierki koloru szarego. Czekamy aktualnie na rozszerzenie umowy na bieżące utrzymanie oznakowania. Umowa jest na etapie podpisów - poinformował Reszczyński.

Barierki wrócą na asfaltowy odcinek między ulicą Belgijską a Wszystkich Świętych.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Jak przekazał nam Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, barierki wrócą na swoje miejsce najpóźniej do 10 sierpnia.

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