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PKS Szczecin przejmie przyśpieszone kursy do Angermünde

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Od 1 sierpnia zmieni się sposób obsługi autobusowej komunikacji zastępczej na trasie Szczecin–Angermünde. Część połączeń nadal będzie realizować niemiecki przewoźnik Deutsche Bahn, a kursy przyspieszone przejmie PKS Szczecin działający na zlecenie POLREGIO.
To pozwoli zoptymalizować koszty funkcjonowania komunikacji zastępczej dla obu stron przy utrzymaniu dotychczasowego standardu przewozów – mówi rzecznik POLREGIO Karol Jakubowski.

- Wprowadzenie nowego operatora nie wpłynie na organizację połączeń kolejowych między Szczecinem a Berlinem, a sam fakt, która firma realizuje przewozy drogowe, pozostaje bez znaczenia dla stabilności całego systemu połączeń - wyjaśnił Jakubowski.

Jak podkreśla POLREGIO, zmiany wynikają z wcześniejszych ustaleń pomiędzy przewoźnikami po obu stronach granicy i nie wpłyną na organizację połączeń kolejowych między Szczecinem a Berlinem.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

To pozwoli zoptymalizować koszty funkcjonowania komunikacji zastępczej dla obu stron przy utrzymaniu dotychczasowego standardu przewozów – mówi rzecznik POLREGIO Karol Jakubowski.
Relacja Antoniego Stefańskiego z programu Tematy i Muzyka

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