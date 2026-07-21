PKS Szczecin przejmie przyśpieszone kursy do Angermünde

Od 1 sierpnia zmieni się sposób obsługi autobusowej komunikacji zastępczej na trasie Szczecin–Angermünde. Część połączeń nadal będzie realizować niemiecki przewoźnik Deutsche Bahn, a kursy przyspieszone przejmie PKS Szczecin działający na zlecenie POLREGIO.

Edycja tekstu: Michał Tesarski





To pozwoli zoptymalizować koszty funkcjonowania komunikacji zastępczej dla obu stron przy utrzymaniu dotychczasowego standardu przewozów – mówi rzecznik POLREGIO Karol Jakubowski.- Wprowadzenie nowego operatora nie wpłynie na organizację połączeń kolejowych między Szczecinem a Berlinem, a sam fakt, która firma realizuje przewozy drogowe, pozostaje bez znaczenia dla stabilności całego systemu połączeń - wyjaśnił Jakubowski.Jak podkreśla POLREGIO, zmiany wynikają z wcześniejszych ustaleń pomiędzy przewoźnikami po obu stronach granicy i nie wpłyną na organizację połączeń kolejowych między Szczecinem a Berlinem.