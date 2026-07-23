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Stoisko edukacyjno-profilaktyczne NFZ na Jarmarku Jakubowym w Szczecinie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Zdjęcie poglądowe. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Zdjęcie poglądowe. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Zachodniopomorski NFZ gościnnie na Jarmarku Jakubowym w Szczecinie.
Stanowisko edukacyjno-profilaktyczne będzie dostępne dziś od 12 do 18, na placu Św. Jakuba - mówi Małgorzata Olszewska z Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Przy naszym stanowisku będzie m.in. nauka samobadania piersi i jąder na fantomach, możliwość zrobienia analizy składu ciała, będą zadania w alko i narkogoglach. Będziemy informować, jakie badania są w ramach programów profilaktycznych i pokażemy, jak korzystać z bezpłatnych narzędzi wspierających zdrowy styl życia, które są dostępne np. w naszych telefonach.

Na Jarmarku obecni będą także: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Amazonki.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Stanowisko edukacyjno-profilaktyczne będzie dostępne dziś od 12 do 18, na placu Św. Jakuba - mówi Małgorzata Olszewska z Narodowego Funduszu Zdrowia.

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Jeszcze trochę, a ochrona zdrowia będzie realizowana na jarmarkach, festynach i Dniach Morza, tudzież różnej maści paradach ...

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