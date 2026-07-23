Stoisko edukacyjno-profilaktyczne NFZ na Jarmarku Jakubowym w Szczecinie

Zachodniopomorski NFZ gościnnie na Jarmarku Jakubowym w Szczecinie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Stanowisko edukacyjno-profilaktyczne będzie dostępne dziś od 12 do 18, na placu Św. Jakuba - mówi Małgorzata Olszewska z Narodowego Funduszu Zdrowia.- Przy naszym stanowisku będzie m.in. nauka samobadania piersi i jąder na fantomach, możliwość zrobienia analizy składu ciała, będą zadania w alko i narkogoglach. Będziemy informować, jakie badania są w ramach programów profilaktycznych i pokażemy, jak korzystać z bezpłatnych narzędzi wspierających zdrowy styl życia, które są dostępne np. w naszych telefonach.Na Jarmarku obecni będą także: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Amazonki.