Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy

Wakacje to najwyższy czas na poszukiwanie wolontariuszy do zimowej akcji - mówi koordynator regionalna Szlachetnej Paczki. Rozpoczął się nabór do tak zwanego Weekendu Cudów, czyli corocznego obdarowywania potrzebujących świątecznymi prezentami.
W Zachodniopomorskiem poszukiwanych jest około 400 pomocników - mówi koordynator regionalna Paulina Łagiewka.
- My dużo wcześniej poszukujemy wolontariuszy, potem poszukujemy rodzin. Wolontariusze odwiedzają te rodziny. To trwa dosyć długo. Poszukujemy darczyńców. Ten wolontariusz jest takim pośrednikiem pomiędzy rodziną a darczyńcą - poinformowała Łagiewka.
Wolontariuszem może zostać każda pełnoletnia osoba. Jak przekonuje koordynator Wojciech Krygier, taka pomoc daje też wiele satysfakcji.
- Mnie dużo na przykład empatii nauczyło, dużo współpracy. Ja z koleżanką tutaj ponad 10 lat już działamy, więc mamy i przyjaźnie, więc to nie tylko jest, że tak powiem, pomoc samym rodzinom, ale też można naprawdę czy się rozwinąć, czy poznać wartościowe osoby - wyjaśnił Krygier.
Żeby zostać wolontariuszem, trzeba zarejestrować się na stronie internetowej Szlachetnej Paczki.
- My dużo wcześniej poszukujemy wolontariuszy, potem poszukujemy rodzin. Wolontariusze odwiedzają te rodziny. To trwa dosyć długo. Poszukujemy darczyńców. Ten wolontariusz jest takim pośrednikiem pomiędzy rodziną a darczyńcą - poinformowała Łagiewka.
Wolontariuszem może zostać każda pełnoletnia osoba. Jak przekonuje koordynator Wojciech Krygier, taka pomoc daje też wiele satysfakcji.
- Mnie dużo na przykład empatii nauczyło, dużo współpracy. Ja z koleżanką tutaj ponad 10 lat już działamy, więc mamy i przyjaźnie, więc to nie tylko jest, że tak powiem, pomoc samym rodzinom, ale też można naprawdę czy się rozwinąć, czy poznać wartościowe osoby - wyjaśnił Krygier.
Żeby zostać wolontariuszem, trzeba zarejestrować się na stronie internetowej Szlachetnej Paczki.
Edycja tekstu: Michał Tesarski
W Zachodniopomorskiem poszukiwanych jest około 400 pomocników - mówi koordynator regionalna Paulina Łagiewka.