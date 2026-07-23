Szkoły w regionie otrzymały środki na organizację stołówek

37 szkół z województwa otrzyma dofinansowanie na doposażenie lub uruchomienie stołówek. Pieniądze przeznaczone będą na remonty, zakup sprzętu kuchennego, wyposażenie jadalni i adaptację pomieszczeń.
Najwyższe możliwe dofinansowanie, czyli 80 tysięcy złotych, otrzymało 5 szkół, m.in. w Połczynie-Zdroju i w Ińsku. Do kolejnych pięciu trafią kwoty od 32 do 75 tysięcy złotych. Pozostałe 27 placówek otrzyma od 6,5 do 25 tysięcy złotych.
Całość dofinansowania to prawie 1,3 miliona złotych.
Całość dofinansowania to prawie 1,3 miliona złotych.
Edycja tekstu: Michał Tesarski