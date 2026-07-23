Szkoły w regionie otrzymały środki na organizację stołówek

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin/Archiwum]

37 szkół z województwa otrzyma dofinansowanie na doposażenie lub uruchomienie stołówek. Pieniądze przeznaczone będą na remonty, zakup sprzętu kuchennego, wyposażenie jadalni i adaptację pomieszczeń.