Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Nowe trybuny na stadionie w Dobrej w powiecie łobeskim [ZDJĘCIA]

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Gmina Dobra
Fot. Gmina Dobra
Fot. Gmina Dobra
Fot. Gmina Dobra
Fot. Gmina Dobra
Fot. Gmina Dobra
Fot. Gmina Dobra
Fot. Gmina Dobra
Fot. Gmina Dobra
Fot. Gmina Dobra
Zakończył się montaż nowych trybun na stadionie im. Antoniego Kontowicza w Dobrej w powiecie łobeskim.
W 3-rzędowych trybunach są teraz 364 miejsca. Nowe siedziska mają czerwono-biało-czarną kolorystyką, nawiązującą do barw Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Sarmata” Dobra.

Wykonawcą trybun jest firma z Poznania. Koszt prac to ponad 40 tysięcy złotych. Gmina Dobra pozyskała na ten cel dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. W Chojnie poszkodowane zostały dwie kobiety
    (od 20 lipca oglądane 3943 razy)
  2. Kolizja na drodze S10 w okolicach Wałcza
    (od wczoraj oglądane 3878 razy)
  3. Świnoujście. Utrudnienia w strefie nadmorskiej. "Nie jeździmy na pamięć!"
    (od przedwczoraj oglądane 3691 razy)
  4. Tragiczny wypadek na DK10
    (od 20 lipca oglądane 3563 razy)
  5. GDDKiA mówi "nie" ws. dwóch pasów z A6 na S3
    (od wczoraj oglądane 3313 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szkolny okręt Marynarki Wojennej zacumował przy Wałach Chrobrego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Problematyczny parking przy dworcu w Goleniowie. Mieszkańcy nawet nie wiedzą, że istnieje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarmark Jakubowy. Ostatnie odliczanie [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Książnicy Pomorskiej cenne zbiory zyskują nowe życie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecińskie Pomorzany mają swój „trójkąt bermudzki” [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ceny paliw jeszcze wzrosną. Specjaliści ostrzegają [WIDEO]

Najnowsze podcasty