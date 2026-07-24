Nowe trybuny na stadionie w Dobrej w powiecie łobeskim [ZDJĘCIA]

Zakończył się montaż nowych trybun na stadionie im. Antoniego Kontowicza w Dobrej w powiecie łobeskim.





Edycja tekstu: Natalia Chodań

W 3-rzędowych trybunach są teraz 364 miejsca. Nowe siedziska mają czerwono-biało-czarną kolorystyką, nawiązującą do barw Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Sarmata” Dobra.Wykonawcą trybun jest firma z Poznania. Koszt prac to ponad 40 tysięcy złotych. Gmina Dobra pozyskała na ten cel dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.